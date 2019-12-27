الذهب إلى أعلى مستوى فـي شـهريـن.. ومكاسب العام 17%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو شهرين، يوم الخميس، مع استمرار الضبابية بشأن توقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما عزز الطلب على المعدن الذي يُعتبر من أصول الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1504.08 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر/‏تشرين الثاني عند 1505.32 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1509.20 دولار للأوقية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن لا تزالان تمضيان قدماً لاستكمال الإجراءات الضرورية لكنهما على اتصال وثيق لتوقيع الاتفاق.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرحلة الأولى من الاتفاق.

وربح الذهب نحو 17% منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 17.93 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 18.01 دولار. وزاد البلاتين 1% إلى 948.25 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.35 إلى 1889.39 دولار للأوقية. (رويترز)