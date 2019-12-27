شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 644 وحدة بـ 1.2 مليار بدبي في 5 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 14.6 مليار درهم، هذا الأسبوع، من خلال تسجيل 744 مبايعة، بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم، و 644 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 505 ملايين درهم.

أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة.وسجلت الرهون 12.2 مليار درهم، منها 109 رهون أراض بقيمة 2.1 مليار درهم، و360 رهن فلل وشقق بقيمة 10.1 مليار درهم.

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