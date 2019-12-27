«أبوظبي للجودة» يمنع ويسحب 98 سلعة من حافظات الشاي والقهوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن انتهاء حملاته التفتيشية لعام 2019 والتي اختتمها بحملة تفتيشية على حافظات الشاي والقهوة (الدلال) المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي، ضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي.

أسفرت الحملة عن التفتيش على ما يقارب 2000 سلعة من منتجات حافظات الشاي والقهوة (الدلال) في أسواق الإمارة، في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، للتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة لاشتراطات السلامة المعمول بها في الإمارة، وخلوِّ الأسواق من المنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة لاشتراطات السلامة، حيث قام المجلس بمنع تداول 98 سلعة تمثل 10 منتجات غير مطابقة لاشتراطات السلامة، كما وجه التجار والموردين بضرورة الالتزام بعدم عرض أو بيع منتجات غير حاصلة على شهادة مطابقة.

وقال سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية التي يقوم بها المجلس على مدار العام في أسواق إمارة أبوظبي، وتم التركيز في هذه الحملة على منتجات حافظات الشاي والقهوة (الدلال)، بناء على المعلومات المتداولة بوجود منتجات تحتوي على مادة «الإسبستوس» المحظورة، حيث قام المجلس بحملة تفتيشية واسعة على أسواق الإمارة للتأكد من خلوها من هذه المنتجات، حرصاً منه على سلامة المنتجات والتأكد من خلوِّ أسواق الإمارة من المنتجات غير الآمنة.

كما أشار المهيري إلى أن المجلس قام في عام 2016، بحملة تفتيشية مشابهة للتأكد من عدم احتواء منتجات حافظات الشاي والقهوة (الدلال) على مادة «الإسبستوس»، حيث قام بأخذ عينات من الحافظات وفحصها في المختبرات المتخصصة للتأكد من سلامتها، وقد أشارت نتائج الاختبارات حينها إلى عدم احتواء هذه العينات على مادة «الإسبستوس».

وتعتبر حافظات الشاي والقهوة (الدلال) من المنتجات الملامسة للأغذية التي تقع ضمن قائمة المنتجات المقيدة في الدولة والتي يستلزم بيعها في الأسواق، الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية «ECAS» من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ويقوم المجلس بالتفتيش على المنتجات المقيدة في أسواق إمارة أبوظبي للتأكد من استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية بشكل مستمر، إضافة إلى الحد من تداول المنتجات غير المطابقة لمتطلبات واشتراطات السلامة والمنتجات المسحوبة من قبل الجهات التنظيمية ذات العلاقة في المنطقة.