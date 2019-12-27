عروض حصرية من «داماك» لمهرجان دبي للتسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تطلق «داماك العقارية»، عروضاً حصرية على خمسة من مشاريعها في دبي، وتشمل العروض شققاً سكنية في «أمورا غولف فيردي» وفللاً في «أكويا»، و «داماك بريفيه»، وشققاً في راديسون ب «داماك هيلز»، وأخرى في أبراج داماك من «باراماونت». وتأتي هذه الخطوة من «داماك» لتنشيط سوق العقارات وتمكين العملاء من شراء منزل أحلامهم، وقدمت الشركة العديد من العروض التي تشمل تسهيلات في السداد تصل إلى خمس سنوات، وعوائد مضمونة للمستثمرين، إضافة إلى إعفاءات من رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك، وضريبة القيمة المضافة.

وقال نيال ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة «داماك العقارية»: «إن سوق العقارات في دبي آخذ في النمو، ومع تصحيحات الأسعار الأخيرة فإن هناك المزيد من الناس المهتمين بشراء العقارات في دبي»، مضيفاً أن عروض الشركة الخاصة بمهرجان دبي للتسوق لطالما كانت مألوفة ومحبذة من قبل المستثمرين والمشترين على حد سواء.

وأوضح أن الشركة تستهدف من خلال هذه العروض تمكين عملائها من تحقيق أفضل استفادة من الظروف الحالية لسوق العقارات، مشيراً إلى أن الشركة تثق بأن عروض هذا العام ستخلق طلباً على مشاريع الشركة وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع حجم المبيعات.