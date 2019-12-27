شكرا لقرائتكم خبر عن دبي بين أرخص الوجهات المشمسة للبريطانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت دبي بين أرخص الوجهات المشمسة للمسافرين البريطانيين في العام الجديد، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب البريد البريطاني.
وحلل التقرير بيانات عن حزم العطلات من فئة 3 نجوم لشخصين ولمدة 7 أيام، وذلك عن شهر يناير المقبل.
وكانت قبرص أفضل وجهة، حيث بلغ متوسط كلفة الرحلة التي تشمل ثلاث وجبات أقل من 500 جنيه إسترليني (649 دولاراً).
وبلغ متوسط كلفة الرحلة إلى دبي لمدة 7 أيام 1,086 جنيه إسترليني (1408 دولارات).
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