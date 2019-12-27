شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في مؤشر على استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 13 ألف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفاً للأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر/‏ كانون الأول. وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2250 إلى 228 ألفاً. (رويترز)

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