ثلاثة تراخيص يومياً للمقاولات والتجارة العامة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر نشاط مقاولات مشاريع المباني قائمة الأنشطة ال 10 الأكثر ترخيصاً في الإمارات خلال عام 2019، حيث جرى إصدار 3 تراخيص يومياً لمزاولة النشاط في جميع إمارات الدولة، و3 تراخيص أيضاً لنشاط التجارة العامة، تلت ذلك ممارسة نشاط افتتاح المطاعم بواقع رخصتين يومياً.

ويعكس ارتفاع عدد التراخيص الصادرة لهذه الأنشطة، عودة النشاط مجدداً للقطاعين بعد حالة تباطؤ مرت بهما في الفترة الماضية.

وقد شجع عودة النشاط للقطاعات الاقتصادية بشكل عام، الجهاز المصرفي الإماراتي لزيادة جرعة التسهيلات المالية المقدمة لها، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، وأظهرت ارتفاع قيمة التمويل المقدم للأنشطة الاقتصادية خلال عام 2019.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة لممارسة نشاط مقاولات مشاريع المباني في عام 2019 نحو 1050 ترخيصاً، فيما وصلت إلى 1004 تراخيص لأنشطة التجارة العامة خلال فترة الرصد ذاتها التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني.

أما على مستوى تراخيص الأنشطة الخاصة بالمشروبات الباردة والساخنة، فقد بلغ عددها 868 ترخيصاً، ونحو 755 ترخيصاً لافتتاح مطاعم جديدة، و671 ترخيصاً لنشاط تحضير الحلوى والحلويات الشعبية.

وشملت قائمة الأنشطة ال10 الأكثر نشاطاً أيضاً، قطاع النقل، حيث جرى إصدار 521 ترخيصاً لنقل المواد العامة في الشاحنات الخفيفة، و508 تراخيص لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة، و429 ترخيصاً لبيع العطور بالتجزئة، و403 تراخيص لبيع الملابس بالتجزئة، و390 ترخيصاً لممارسة نشاط خدمات التنظيف للمباني.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص التي صدرت للأنشطة ال10 الأكثر نشاطاً 6599 ترخيصاً، تشكل ما نسبته 14.6% من إجمالي عدد التراخيص الجديدة التي صدرت لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة خلال عام 2019. (وام)