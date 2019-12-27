شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تحذر من التضييق على شركاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي شانج مينج إن التحركات لإقرار سياسات تحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ستضر بمصالح الاتحاد وتعرقل الاستثمار. ونقلت «فاينانشال تايمز» عن مينج القول إن التضييق على الشركات الصينية فيما يتعلق بحصص ملكيتها في الشركات الأوروبية أو تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات أو الفرص التجارية سيؤدي إلى رد فعل سلبي من جانب المستثمرين الصينيين.(د ب أ)

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