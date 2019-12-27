حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن ليونيد ميخلسون رئيس نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، أن الشركة تتوقع استثمارات بقيمة تزيد على 400 مليار روبل (6.5 مليار دولار) في 2020. وأضافت الوكالة أن خطة نوفاتك الاستثمارية للعام 2019 تبلغ أكثر من 185 مليار روبل.

* وصلت الطائرة البوينج (بي 10-787 دريملاينر) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة «واس» أن الطائرة «دريملاينر» تُعد النسخة الأحدث من طائرة الأحلام، ثالث الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع 8 طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الخطوط العربية السعودية.

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* وافقت شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» على شراء كامل أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية التابعة ل«سابك»، في حين سترفع الأخيرة حصتها في «سافكو». ستتم الصفقة في صورة زيادة رأسمال شركة المغذيات الزراعية وبيع وشراء أسهم بين المساهمين، بحسب ما أعلنته شركة سافكو.

* أظهرت بيانات من «المركزي» المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2019، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وهي الربع الأول من العام المالي 2020/‏‏‏2019 في مصر، إلى 2.353 مليار دولار.

* قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده خفضت إنتاجها النفطي خلال الشهر الحالي بمقدار 240 ألف برميل يومياً، وفقاً لمستوى إنتاج أول 24 يوماً من الشهر، بدون حساب إنتاج المتكثفات النفطية.