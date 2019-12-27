شكرا لقرائتكم خبر عن دخل الفرد السعودي إلى 25666 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت شركة جدوى للاستثمار السعودية، أن يصل الدخل الفردي في المملكة العام المقبل 2020 إلى 25666 دولاراً مرتفعاً من 24829 في عام 2019، وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الدخل الفردي الذي يحتسب بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان بلغ 24065 دولاراً في 2018، و21048 دولاراً في 2017، و20318 دولاراً في 2016، و21095 في 2015. (د.ب.أ)
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