«إكسبو 2020 دبي» يشارك المجتمع الإماراتي الترحيب بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يفخر فريق «إكسبو2020 دبي» بالعمل منذ البدايات جنباً إلى جنب مع شعب دولة الإمارات في مسيرة «إكسبو 2020»، بكل حب ودعم وحماس. والآن مع الاقتراب من ركلة البداية في أكتوبر 2020، سيقدم «إكسبو» سلسلة من فرص المتعة والتواصل من شأنها أن تمكن المجتمع من الانضمام للحدث المرتقب، والاستعداد للترحيب بالعالم، والانضمام لهذه المحطة من تاريخ دولتنا.

وقالت منال البيات الرئيسة التنفيذية لشؤون التفاعل المجتمعي في «إكسبو 2020 دبي»: «بعد حوالي عشرة أشهر، سيفتح «إكسبو 2020» أبوابه لاستقبال الملايين، ونحن مستعدون. نوجه الدعوة للجميع في دولة الإمارات من مختلف الأعمار والجنسيات، للانضمام إلينا في الترحيب بزوارنا على الطريقة الإماراتية المميزة وتجسيد الروح الإماراتية بما يميزها من ضيافة وكرم».

وأضافت: «هذا هو أول إكسبو يقام في منطقتنا، ممثلاً تجربة لا تتكرر في العمر لأمتنا للاحتفال بإنجازاتنا وعرض رؤيتنا للمستقبل وإخبار العالم بقصتنا. هذه لحظة ستبقى حية في قلوبنا وعقولنا على الدوام باعتبارنا جزءاً من الحدث، وستكون مصدراً لفخر كبير لنا جميعاً».

واختتمت: «هناك الملايين من نحو 200 جنسية يعيشون على أرض الإمارات ويعتبرونها وطناً لهم، وسيمثل «إكسبو» فرصة بالنسبة لنا لنبين للعالم أفضل ما في مجتمعنا، ونعرض لهم ما يجعل من دولة الإمارات مكاناً خاصاً، ونخبرهم بسر فخرنا بأن تكون مكاناً يجمع العالم بأسره». ويحفل «إكسبو 2020 دبي» بكثير من الفعاليات والأنشطة يمكن للناس المشاركة فيها.

أبرز أعمال فريق التواصل

وفي مايو 2019 قام أعضاء فريق إكسبو وشركاؤه والمتطوعون بشكل شخصي، بتسليم أكثر من 25 ألف صندوق هدايا إلى المنازل في مختلف أنحاء إمارات الدولة السبع، حيث أتاحوا الفرصة للناس للتواصل بشكل مباشر مع إكسبو وكأنهم مدعوون ضمن عائلة إكسبو.

وبزيارة منازل تم اختيارها بطريقة عشوائية في الإمارات السبع، مثّل هذا طريقة لتقديم إكسبو 2020 باعتباره مشروعاً وطنياً يمكن للجميع أن يكونوا جزءاً منه، دون النظر للعمر أو الجنسية أو الخلفية.

وأسهم هذا أيضاً في إعادة إحياء القيم التي تمثل حجر زاوية في دولة الإمارات (ورمضان)، وهي قيم الضيافة والكرم المتجذرة في ثقافتنا. وهي أيضاً نفس الروح التي ندعو الجميع إلى إظهارها حين نبدأ الترحيب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم في «إكسبو 2020».

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جولة التحضير الأولى للحدث

وتمثل جولة التحضير للحدث فرصة للناس في دولة الإمارات للتعرف عن قرب إلى موقع إكسبو، بينما ترتفع قوائمه سريعاً عن الأرض، والاستمتاع بتجربة زوار إكسبو الفريدة.

استمرت تجربة الأبواب المفتوحة بين 13 يوليو و31 أغسطس، واشتملت على جولات بالحافلات عامرة بالمتعة والمعرفة عن موقع إكسبو 2020، وفرصة لاستكشاف مركز الزوار في «إكسبو 2020»، حيث ضمت 104 حافلات نقلت أكثر من 3300 زائر. ونفدت تذاكر الجولات خلال ثلاث ساعات فقط من طرحها، وأضيفت ثلاث مقاعد لاستيعاب الإقبال. وكان الزوار من 91 جنسية وحلت جنسيات الهند والفلبين وباكستان والإمارات والمملكة المتحدة في المقدمة.

جولة التحضير الثانية

وبعد النجاح الذي حققته الجولة الأولى خلال الصيف، عادت جولات الحافلات، لكنها هذه المرة انطلقت بين الثاني والحادي والعشرين من ديسمبر. ومثلما كان الحال في الجولة الأولى، فإن هذه التجربة تشمل جولات بالحافلات مع تقديم قدر كبير من المتعة والمعلومات عن الموقع مع قرب اكتماله. وتشمل الجولات أيضاً، الفرصة للانضمام لتجربة إكسبو في منطقة مفتوحة لعرض المحتوى، وهي منطقة قريبة من مركز المتطوعين في إكسبو 2020، حيث سيكون بوسع الزوار التعرف إلى الابتكارات التي كشف عنها النقاب في الدورات السابقة من إكسبو، واستكشاف نحو 192 جناحاً للدول المشاركة في 2020.