شكرا لقرائتكم خبر عن الحساوي رئيساً بالإنابة في «دو» لشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، عن تكليف فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة خدمة الأفراد، بشغل مهمة الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، بدءاً من أول يناير/‏ كانون الثاني 2020، ولمدة شهر إلى حين انضمام يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيبدأ مهامه رسمياً في نهاية يناير.

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