شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صيدوناوى وبيع المصنوعات: انخفاض الأسعار نتيجة تراجع الدولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الحميد عنارة ، رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات ، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن انخفاض الدولار وكسره حاجز ال16 جنيها ،انعكس بشكل مباشر على انخفاض الأسعار فى مختلف السلع، حتى السلع التى كنا نقول عليها، سلع رفاهية مثل أسعار السيارات وأسعار بعض الاجهزة، وأيضا اسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار فى السوق.

وتعد محلات سليم وسمعان صيدناوى شركة مصرية تأسست سنة 1913 وأممت في الستينيات وبعد صدور قرارات التأميم سميت الشركة بالاسم الحالى شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية ،بعد دمج محلات شملا والطرابيشى وإسلام سنة 1967 وهى تعمل فى تجاره السلع الاستهلاكية والغذائية، كما تم دمج شركة بيع المصنوعات فيها، وهى تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

Advertisements

أضاف محمد عنارة ل" الخليج 365" ان انخفاض سعر الدولار من المتوقع ان يساهم فى انتعاش السوق الفترة المقبلة، ولا سيما فى أيام الإجازات ونصف العام ثم عودة المدارس فى النصف الدراسى الثانى.