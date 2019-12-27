شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تحقق مستويات قياسية جديدة..و"ناسداك" يغلق أعلى 9000 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط انتعاشة في "وول ستريت" عقب العودة من عطلة عيد الميلاد لتحقق المزيد من المستويات التاريخية الجديدة، كما تجاوز مؤشر القطاع التكنولوجي "ناسداك" حاجز تسعة آلاف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.



يأتي ذلك مع استمرار التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين فيما أكدت مصادر صينية على أنه يجري تحديد موعد للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق.



وكشفت بيانات حكومية صادرة من وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض بثلاثة عشر ألف طلب إلى 222 ألفاً في الأسبوع الماضي.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.9% وأغلق عند 61.68 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.7 دولار وأقل سعر عند 61.06 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 1.1% مغلقا عند 67.82 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 67.92 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 28621 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28624 نقطة وأقل مستوى عند 28535 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 9022 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9022 نقطة وأقل مستوى عند 8968 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3240 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3240 نقطة وأقل مستوى عند 3227 نقطة.