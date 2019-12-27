شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الصويا إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملاتت الخميس مع العودة من عطلة "الكريسماس" في بورصة "شيكاغو" للسلع، وتلقت السلع الزراعية دعماً من التفاؤل حول الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت بيانات وزارة الزراعة بالولايات المتحدة أن واردات الصين من الصويا الأمريكية ارتفعت إلى أعلى مستوى في عشرين شهرا خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الصين استوردت الشهر الماضي 2.56 مليون طن من الصويا الأمريكية مقارنة باستيراد 1.147 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول.

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على النقيض، تراجعت واردات الصين من الصويا البرازيلية الشهر الماضي بنسبة 24% إلى 3.86 مليون طن مقارنة بنفس الفترة عام 2018.



وأكدت الحكومة الصينية اليوم علىى استمرار الاتصالات المكثفة مع الجانب الأمريكي لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.1% إلى 9.37 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.40 دولار، وهو الأعلى منذ يونيو/حزيران عام 2018، بينما سجلت أقل سعر عند 9.36 دولار.