شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. سداد رسوم تابلت أولى ثانوى ابتداء من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى عددا من الأحداث الهامة اليوم الخميس 26 ديسمبر الجارى، وكذلك عدد من الأحداث العالمية والعربية، التى من بينها، رئيس البريد: سداد رسوم تابلت أولى ثانوى ابتداء من السبت المقبل ، وكذلك أخبار تتعلق بارتفاع الذهب لأعلى مستوى خلال شهرين مع ترقب الأسواق توقيع اتفاق تجارى، وأيضا جهاز الإحصاء: قطاع التعدين يتصدر قائمة أعلى الوظائف أجرا بالربع الثالث من 2019 .

رئيس البريد: سداد رسوم تابلت أولى ثانوى ابتداء من السبت المقبل

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن خدمة سداد رسوم تأمين اجهزة التابلت لطلاب الصف الثانوى ولطلاب الصف الثانى الثانوي للمرة الأولى والثانية، كانت قد بدأت تجريبيا من اليوم الخميس، و قدرها 100 جنيه، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

صور.. بروتوكول بين جمعية رجال الأعمال ومقاطعة فوشان الصينية لدعم الاستثمار

وقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، ووفد حكومة مقاطعة فوشان الصينية بروتوكولا للتعاون المشترك في تعظيم مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتعاون السياحي من خلال تبادل المعلومات والزيارات علي مستوي القطاع الخاص في البلدين.

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الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال شهرين مع ترقب الأسواق توقيع اتفاق تجارى

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى فى نحو شهرين اليوم الخميس مع استمرار الضبابية بشأن توقيع اتفاق "المرحلة واحد" التجارى بين الصين والولايات المتحدة مما عزز الطلب على المعدن الذى يُعتبر من أصول الملاذات الآمنة.

مصلحة الضرائب تطلق أول تطبيق على أجهزة المحمول يناير المقبل

أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر أن تقوم المصلحة أول يناير القادم بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب ، وفي منتصف شهر يناير سيتم نشر التطبيق على موقع آبل.

وزيرة التخطيط تترأس الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة معهد التخطيط القومى

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة معهد التخطيط القومى للعام الأكاديمي 19/2020، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر المعهد، حيث هنأ أعضاء مجلس إدارة معهد التخطيط القومى.