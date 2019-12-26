شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل مكاسبها مقتربة من حاجز 18 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مستفيدة من الطلب على المعادن النفييسة كملاذات آمنة في ظل استمرار العطلات والأعياد بعدد من الأسواق العالمية.



وصعدت الفضة والذهب أيضا رغم إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم الأمريكية التي تحقق مستويات قياسية متوالية.



وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والصين بعثتا بإشارات إيجابية للأسواق بقرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحضو ر رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينغ".

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وعلى الأرجح، ستكون مراسم التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطن وبكين في أوائل يناير/كانون الثاني القادم بحسب مصادر بالببيت الأبيض.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 17.99 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.135 دولار وأقل سعر عند 17.81 دولار.