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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يرتفع 4.4% مدعوماً بمبيعات قوية في موسم العطلات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات الخميس مدعوماً بالمبيعات الإلكترونية القوية التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة خلال موسم الأعياد والعطلات الذي يبدأ من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حتى الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وكشفت بيانات صادرة عن شركة "ماستر كارد" اليوم أن المبيعات الإلكترونية ارتفعت في موسم العطلات بأمريكا بنسبة 18.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الشركة أن المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت شكلت نحو 14.6% من إجمالي مبيعات التجزئة هذا العام.
ومن جانبها، أكدت "أمازون دوت كوم" أنها شحنت مئات الملايين من السلع والطرود والمنتجات والأجهزة المختلفة خلال موسم الأعياد.
وأضافت شركة التجارة الإلكترونية أن خدمتها "أمازون برايم" تجذب ملايين المشتركين للاستفادة من العروض المجانية والمميزة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.4% إلى 1868.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1870.4 دولار وأقل سعر عند 1799.5 دولار.
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