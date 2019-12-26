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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع أعلى 430 دولاراً للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا موتورز" خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه نحو مستويات قياسية متوالية، وذلك مع توقعات بشأن أداء مالي قوي للشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.
يُذكر أن المدير التنفيذي "إيلون ماسك" كتب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" عام 2018 بأنه يدرس تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة إذا وصل سعر السهم إلى 420 دولاراً.
وأعرب "ماسك" مؤخراً عن سعادته بتجاوز سعر السهم المستوى المذكور لكنه لم يتحدث عن خطته مجددا، وها هو السهم قد تجاوز حاجز 430 دولار.
وأفاد محللون أن "تسلا" تحرز المزيد من التقدم على صعيد الإنتاج وتسليم السيارات الكهربائية الأمر الذي يعزز أدائها المالي في الأرباع السنوية القادمة.
وتستعد "تسلا" لطرح سيارتها الكهربائية الجديدة "موديل واي" كما تبلي بلاء حسنا في مبيعات "وديل إس" و"موديل 3" و"موديل إكس" فضلا عن استعراض شاحنة كهربائية مؤخراً.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 430.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 433.4 دولار وأقل سعر عند 426.3 دولار.
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