شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع مواصلاً البقاء أعلى 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مواصلاً البقاء أعلى حاجز 1500 دولار الذي تخطاه يوم الثلاثاء للمرة الأولى في نحو سبعة أسابيع على الرغم من استمرار انتعاش أسواق الأسهم بعد العودة من عطلة الكريسماس.



يأتي ذلك وسط انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.7 نقطة وأقل سعر عند 97.5 نقطة.



وتلقى المعدن النفيس دعما من تحوط المستثمرين بالملاذ الآمن في أوقات العطلات تحسباً لوقوع أي أمر طاريء.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأن إجراءات عزله ربما تضر أو تشكك بالصفقات والاتفاقيات التي توصلت إليها إدارته مع دول أخرى.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بثلاثة عشر ألف طلب إلى 222 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 1514.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1515.4 دولار وأقل سعر عند 1502.1 دولار.