النفط عند ذروته منذ سبتمبر بفعل آمال التجارة والمخزون الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الخميس، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 48 سنتا إلى 67.68 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أيضا ليسجل 61.59 دولار. وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر أيلول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ سيوقعان ما يسمى باتفاق المرحلة 1 لإنهاء نزاعهما التجاري والذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر.

ورفعت فكرة اتفاق موقع عليه الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة "تبدو السوق بصدد مواصلة ركوب موجة شهية المخاطرة المتنامية التي يسلط عليها الضوء ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة."

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كانت حرب التجارة التي دارت رحاها لنحو 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على النفط.

ورغم ذلك، صعد برنت حوالي 25 بالمئة في 2019، مدعوما بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

تدعمت الأسعار أيضا بعد أن قال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير.

ومازالت أحجام التداول متدنية بسب عطلة عيد الميلاد، والتي أخرت إصدار تقرير مخزونات النفط الرسمي يومين إلى غد الجمعة.