شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع 16 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%.
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم بى سى آى نسبة 7.24%، ثم لازوردى بنسبة 6.27%، فيما تصدر سهم "صناعة الورق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.75% ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.24%، ثم التأمين العربية بنسبة 1.86%.
وأعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "مشاركة المالية" على طرح وحدات "صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك" طرحًا عامًا.
وقالت إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوى على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التى تحتوى على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه فى ظل المخاطر المصاحبة.
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