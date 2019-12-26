شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجموعة الاتصالات السعودية "stc" مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في عدة مجالات والاستفادة من خبرات كلا الطرفين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية بالانسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تشمل مسارات المذكرة تمكين التحول الرقمي والتدريب والتأهيل والتوظيف من الفئات المستفيدة من الوزارة للتدريب والتوظيف.

كما سيشمل توفير حلول وخدمات البيانات والانترنت وخدمات النطاق العريض بسرعات عالية، وفق المعايير العالمية وخطوط الهواتف السلكية واللاسلكية والخدمات الهاتفية عبر بروتوكول الانترنت IP Telephony.

واستحداث أدوات تواصل وتنسيق سريعة وفعالة وبجودة عالية لكبار المستفيدين (VIP) من خلال آليات الدعم الفني والاستجابة السريعة لإصلاح الأعطال.

أيضاً دعم الحملات التوعوية والإعلامية ورعاية الأنشطة والفعاليات بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الطرفين، وتقديم كافة خدمات البنية التحتية المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وترقيتها، وإتاحة عدد (40) مقعد لمشروع التدريب القيادي للقيادات النسائية بشركة stc والشركات التابعة والشقيقة، والمساهمة مع الوزارة في تفعيل أنماط العمل عن بعد ونمط الوظائف الموسمية، ونمط الوظائف بالساعة.

إضافة إلى الاستفادة من خدمة الرسائل القصيرة بهدف رفع مستوى الوعي والارتباط الاجتماعي خصوصاً الوافدين، والعمل على استحداث منظومة تحفيزية وتقديرية للمتطوعين، ومنها تنفيذ مبادرة (الأولوية لهم) في جميع مرافق stc والشركات التابعة لها.

أيضاً التعاون في برامج ومبادرات التنمية والمسؤولية الاجتماعية بما فيها من برامج التمكين للجمعيات الخيرية وبرامج المنح والدعم، وبرنامج التطوع المتخصص، وبرنامج نظام تمكين الاجراءات الداخلية والتشغيلية للجمعيات.

كما سيتعاون الطرفان للعمل على وضع خطة تهدف إلى رفع نسب التوطين بالشركات التابعة والشقيقة لـ stc.

ورفع نسب التوطين في المهن التخصصية للاتصالات وتقنية المعلومات.

واشتراط نسب توطين إلزامية لعقود الشركات، وتهيئة البيئة المكانية لتكون بيئة عمل صالحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وتطبيق اشتراطات عمل المرأة، والصحة والسلامة المهنية، واستحداث برامج لمشاركة المعرفة، وتحديدًا التحول الرقمي، والتعاون في الدراسات المتعلقة بقطاع الاتصالات بهدف تحسين وصول الخدمات للمستفيدين.

وقال معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس/ محمد بن ناصر الجاسر: إن هذا التعاون يأتي انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة و بين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى و تيسير سبل التفاعل بوسائل الاتصال الذكية.

وتماشيا مع رسالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على وضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتطوير السياسة الاقتصادية الوطنية ورغبة من الوزارة في بناء شراكة وتعاون مثمر مع مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة بما يعود بالنفع على المستفيدين من خدماتها.

حققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثالث من العام الحالي بلغت 2.9 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بأرباحها في الربع الثالث من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.66 مليار ريال، ومقارنة بـ 3.02 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2019.

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