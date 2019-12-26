شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه..و"برنت" يرتفع بحوالي 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس مدعومة بإقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والعزوف عن الملاذات الآمنة في ظل ترقب التطورات التجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين في العالم.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية بشأن مخزون النفط في الولايات المتحدة، بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غداً.



وللا تزال الأسواق في ترقب لموعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين بهدف إنهاء فصل من التوترات التجارية بين البلدين.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل سعر عند 97.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 61.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.7 دولار وأقل سعر عند 61.06 دولار.



وارتفع "برنت" بحوالي 1% إلى 67.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأقل سعر عند 67.2 دولار.