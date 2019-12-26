شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

سجل سوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، اليوم الخميس، ليتجه المؤشر القياسي صوب أفضل آداء سنوي له منذ 2013م، بفضل التفاؤل حيال اتفاق تجارة وشيك بين الولايات المتحدة والصين.

وافتتح ستاندرد آند بورز مرتفعا بـ 3.82 نقاط بما يعادل 0.12 بالمائة إلى 3227.20 نقطة، فيما زاد ناسداك 17.33 نقطة أو 0.19 بالمائة مسجلا 8970.21 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08 بالمائة إلى 28539.46 نقطة.