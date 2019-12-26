شراكة للدعم الفني بين الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي الأمير سعود بن طلال.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص، ويعد هذا البرنامج كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها.
ويوجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.
ويحظى برنامج الإسكان التنموي باهتمام ودعم كبير، إذ إن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، في حين أعلن معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل أخيرا عن مستهدفات العام المقبل 2020، حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود، لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.
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