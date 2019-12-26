تفاهم لزيادة إنتاج الروبيان ومعالجة مياه الصرف الزراعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، وشركة تقنية للطاقة، والشركة البولندية «نقل الطاقة الحديثة»، لزيادة الإنتاج التجاري للروبيان، وذلك ضمن سعي واهتمام المدينة بدعم الصناعة في القطاع الخاص بالمملكة. Advertisements كما وقعت المدينة مذكرة تفاهم أخرى مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، وشركة تقنية للطاقة، والشركة البولندية «نقل الطاقة الحديثة»، لزيادة كفاءة الطاقة ومعالجة مياه الصرف الزراعي. وتهدف المذكرة الأولى إلى إيجاد حلول مبتكرة لرفع الطاقة الإنتاجية لمزارع الروبيان والأسماك، عبر استخدام تقنية تؤدي لزيادة نسبة الأوكسجين والأوزون في مشاريع الاستزراع المائي، كما تسهم في تحسين نظام المناعة لدى الروبيان خلال مرحلة الحضانة، والحفاظ على المنتجات قبل التعبئة والتخزين، والتقليل من استهلاك المياه، مما سيسهم في انخفاض معدل نفوق الروبيان والأسماك بنسبة تصل إلى 30%، ما سيمكن الشركة من رفع إنتاجها السنوي. وحصلت المجموعة على شهادة عالمية «ممارسات الاستزراع الجيدة GAP «كواحدة من أفضل الممارسين لصناعة الاستزراع المائي على مستوى العالم. وبموجب مذكرة التفاهم الثانية سيتم استخدام تقنيات التبريد بالامتصاص الصلب، وتقنية فقاعات التعويم بحجم المايكرو نانو لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتقليل استهلاك (الطاقة والمواد الكيميائية) للمعالجة البيولوجية لمحطات المياه الصناعية للحصول على نتائج مثالية.



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