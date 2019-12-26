مهلة 20 يوما لوكالتي تأمين قبل سحب ترخيصهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركتي وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما، تجنبا لسحب الترخيص.

وأوضحت «ساما»، في بيان أمس، أن شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة، لم تلتزما باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط، ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.

وطالبت مؤسسة النقد في هذا الصدد الشركتين بتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان، وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.

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وحثت العملاء الذين لهم شكوى تجاه هاتين الشركتين سواء من المؤمن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية؛ على التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الانترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني

(8001256666).

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية فيه، وتطبيقا لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 32) وتاريخ 02 /‏ 06 /‏ 1424هـ والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

شركتا وكالة تأمين مطالبتان بتصحيح أوضاعهما:

شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني

شركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة

لم تلتزما باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.