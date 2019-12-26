شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-12-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.546 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 5 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، ليسيكو مصر، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.546 مليار جنيه. البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.546 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 72.4 مليون ورقة مالية بقيمة 392.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.64%، والعرب على 13.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.14%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 93.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 57.5 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1959 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16227 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 5179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.