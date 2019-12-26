شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الخميس..وتراجع سيولة "السعودية" لأدنى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده وسط تراجع السيولة لأدنى مستوياتها فى 12 جلسة، ودفع سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، فيما تراجعت بورصة دبى هامشياً، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت .





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسراً 15.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6244.16 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% خاسراً 29.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6926.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.28% رابحاً 13.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4895.93 نقطة، وجرى التداول بختام التعاملات على 147.9 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 5803 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.32%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%.

وجاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.92%، تليه شركة المعدات القابضة بنسبة 8.50%، ثم الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 7.91%، فيما تصدر سهم " الشركة الوطنية للتنظيف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.04% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.83%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.04%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 10.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8353.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 4.72% رابحاً 315.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6998.39 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 155.8 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 130 شركة، فيما تراجعت 55 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%.

وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم بى سى آى نسبة 7.24%، ثم لازوردى بنسبة 6.27%، فيما تصدر سهم "صناعة الورق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.75% ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.24%، ثم التأمين العربية بنسبة 1.86%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% خاسراً 8.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2764.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 169.5 مليون سهم محققة ما قيمته 133.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1831 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 13 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.05%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاعى النقل والاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة دبى الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 3.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.95%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة 624.8 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.78% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.99%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.56% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.25%، شركة زين البحرين بنسبة 0.39%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.13%، بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.13%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 18.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10426.37 نقطة، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 51.4 مليون سهم بقيمة 116.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3802 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر 14 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزى للأوراق المالية، عن زيادة رأس مال شركة زاد القابضة بإضافة الأسهم الناتجة عن الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع والبالغة 93.1 مليون سهم ليصبح إجمالى رأس المال 237 مليون سهم.