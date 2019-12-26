شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ياكو الطبية" توافق على إطفاء الخسائرالمتراكمة وتخفيض رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ياكو الطبية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير المُقبل، لبحث مقترح إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها 24 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الخميس، بأنه سيتم إطفاء الخسائر باستخدام الرصيد الكامل لمبلغ الاحتياطات العامة والاختيارية والإجبارية والبالغ 7.527 مليون دينار.

وبحسب البيان، ستبحث الجمعية تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع من 18.191 مليون دينار إلى 1.711 مليون دينار، وذلك لإطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة البالغ 16.479 مليون دينار، ليُصبح رأس المال بعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة 1.711 مليون دينار.

Advertisements

وسبق أن وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ياكو الطبية، خلال أكتوبر الماضي، على استمرارية الشركة، بعد إضافة بند تقدم به أحد المساهمين بطلب تخفيض رأس مال الشركة، وفقاً للخطة المفصح عنها من قبل الشركة بتاريخ 25 مايو الماضي.

وعليه، وافقت الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة إلى 1.711 مليون دينار كويتي، بنسبة الأغلبية وهي 51.66% من رأس مال الشركة.

وكانت البيانات المالية للشركة قد أظهرت تحولاً إيجابياً في نتائج الربع الثاني من العام الجاري، مُحققة أرباح بلغت 98.98 ألف دينار، مقابل خسائر خلال الربع الثاني من 2018 بقيمة 256.38 ألف دينار.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 203.1 ألف دينار في النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل خسائر مُقدرة بنحو 91.23 ألف دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.