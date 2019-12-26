شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي ريت" يُمدد فترة استكمال إجراءات نقل ملكية "مركز تجاري "بالرياض حتى مارس 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية عن الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الأهلي ريت (1) على تمديد الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية مركز مكتبي تجاري في مدينة الرياض لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأثر المالي لهذه الصفقة من المتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق بعد إتمام الاستحواذ.

وجدير بالذكر أن الصندوق وقع اتفاقية للاستحواذ، في أكتوبر الماضي، على مركز مكتبي تجاري في مدينة الرياض مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال سعودي لغرض تأجيره.

وكان الصندوق قد حقق صافي دخل بلغ 48.443 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المُنتهية في 30 سبتمبر 2019، مُحققاً إجمالي دخل بلغ 61 مليون ريال.