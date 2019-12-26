شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "البابطين" تُقرر زيادة رأسمال تابعة بـ 18.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات زيادة رأس مال شركة الإنارة المتكاملة، التابعة، بزيادة قدرها 18.4 مليون ريال سعودي.

وأفادت البابطين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس مال "الإنارة المتكاملة" سيرتفع من 8.4 مليون ريال إلى 26.8 مليون ريال، حيث سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة رصيد الحساب الجاري لصالح شركة البابطين للطاقة والاتصالات على شركة الإنارة المتكاملة.

والجدير بالذكر أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها، علماً بأن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات النظامية.

Advertisements

ويُشار إلى أن شركة الإنارة المتكاملة هي شركة ذات مسئولية محدودة وإحدى شركات البابطين التابعة بالمملكة العربية السعودية ومملوكة لها بنسبة 100%.

وتجدر الإشارة إلى أن البابطين حققت صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.