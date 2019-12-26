شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المزرعة" تُجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع "السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 112.002 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل تمتد من 8 ديسمبر الجاري، إلى 31 يناير 2021، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من "أسواق المزرعة".

وتستهدف الشركة من التمويل تلبية متطلبات رأس المال العامل وسداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.4 مليون ريال وتحسن هامش الربح للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لإعادة دراسة أصناف وأسعار العروض الدورية المقدمة للزبائن.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 3.9%.