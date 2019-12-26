شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروتوكول بين جمعية رجال الأعمال ومقاطعة فوشان الصينية لدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، ووفد حكومة مقاطعة فوشان الصينية بروتوكولا للتعاون المشترك في تعظيم مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتعاون السياحي من خلال تبادل المعلومات والزيارات علي مستوي القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك علي هامش استضافة جمعية رجال الأعمال لوفد من مقاطعة فوشان الصينية.

وقع البروتوكول من الجانب المصري المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، ومن الجانب الصيني دو مي عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة فوشان.

وشارك في مراسم توقيع البروتوكول الدكتور مصطفي ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية والدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية و الدكتور علي لطفي ممثلا عن مجموعة شركات العربي.

من جانبها أكدت دو مي عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة فوشان ورئيسة الوفد الصيني، علي عمق العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات، مشيرة إلي رغبة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون التجاري والنفاذ إلي مختلف الاسواق التصديرية.

ودعت دو مي، جمعية رجال الأعمال لتنظم وفد لزيارة مقاطعة فوشان من اجل التعرف علي أهم مجالات التعاون المشترك وفرص التجارة والاستثمار خلال عام 2020.

ورحب المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع حكومة مقاطعة فوشان، مشيراً إلي انها من أهم المقاطعات الصينية واكثرها تطورا في مختلف مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

وأكد عز الدين، أن اللقاء تناول الأهتمام المتبادل في مد جسور التعاون وتبادل المعلومات عن المجالات الواعدة للاستثمار المشترك، مشيراً أن الجمعية ستقوم بالتحضير لزيارة مقاطعة فوشان الصين خلال الربع الاول من 2020 ، للتعرف عن اهم مجالات التعاون والقطاعات التجارية الهامة.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يقدر بنحو 13.5 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيرا إلي أن الصين من أهم الدولة المستثمرة في مصر واكثرها رغبة في تعزيز التعاون التجاري للنفاذ إلي السوق الافريقية .

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وأوضح أن هناك رغبة من جانب الشركات الصينية لتوسيع وزيادة استثماراتها في مصر في عدة مجالات، لافتا إلي ان بروتوكول التعاون أحد أهم الآليات للترويج لفرص التجارة والاستثمار في البلدين وجذب رؤوس الأموال الصينية.

واشار أن الوفد الصيني سوف يقوم بزيارة المنطقة الصناعية الصينية لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف علي مدي تطور ونمو حجم الشركات الصينية العاملة في مصر.

وأكد الدكتور مصطفي ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية ومقاطعة فوشان في زيادة علاقات التعاون علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات الصناعة.

واضاف ابراهيم، أن مقاطعة فوشان تعد من اكبر المدن الصناعية في الصين وأكثرها تقدما خاصة فى صناعة الاثاث والالومنيوم والصناعات الهندسية وهو ما يخلق تعاون كبير بين القطاع الخاص في البلدين والترويج لصناعة الاثاث المصري.

فيما أشار الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إلي أهمية بروتوكول التعاون مع فوشان الصينية للترويج للسياحة المصرية وجذب السائحين الصينيين لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا أن العلاقات علي المستوي السياحي لا تتناسب مع حجم العلاقات التجارية والاستثمار والسياسية بين البلدين.

وأكد ناصر، أن الصين أكبر مورد للسائحيين في العالم بواقع 120 مليون سائح صيني سنويا، مشيرا ً إلي أن جمعية رجال الأعمال تتطلع إلي مضاعفة حجم السياحة الصينية في مصر من 120 الف سائح سنويا إلي 600 الف سائح خلال 2020 وذلك من خلال الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية واستغلال بروتوكول التعاون مع مقاطعة فوشان الصينية لمعرفة متطلبات واحتياجات السائح الصيني.

وأكد الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، ان مصر لديها فرص كبيرة للتعاون مع مقاطعة فوشان الصينية للترويج لصناعة الاثاث المصري كونها تمتلك اكبر مدينة للاثاث في دمياط.

واشار هلال، إلي أهمية بروتوكول التعاون الموقع بين جمعية رجال الأعمال ومقاطعة فوشان الصينية لاستقبال وفد رجال الأعمال الصينية من اجل التعاون في تسويق صناعة الاثاث المصري في الاسواق الافريقية والاسواق الاستراتيجية للصين، لافتا إلي أن التعاون المصري الصنيي في مشروع الحزام والطريق سيخدم التنمية في مصر والصناعة الوطنية من خلال خلق اسواق اكثر استدامة للصادرات المصرية والصناعة الوطنية.