شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستأنف ارتفاعها بعد عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مستأنفاً مكاسبه عقب العودة من عطلة "الكريسماس" حيث تعرض لعمليات جني أرباح بعد تجاوزه حاجز ألفي دولار صعودا إلى مستويات قياسية تاريخية.



جاء ذلك بعد انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بجنوب إفريقيا التي تعد ثاني أكبر منتج للبلاديوم في العالم حيث خشي مستثمرون من تعطل إمدادات المعدن من الدولة الإفريقية.



ويدخل البلاديوم في صناعات إلكترونية فضلا عن صنااعة السيارات التي أقبلت بكثافة على شراءه في إطار جهودها لمكافحة تلوث البيئة.

Advertisements



ويسهم البلاديوم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عوادم السيارات، وهو ما جعل الطلب عليه قويا من شركات صناعة المركبات.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات والمعادن أمس في الوولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية للاحتفال بأعياد الكريسماس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1861.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1870 دولار وأقل سعر عند 1848 دولار.