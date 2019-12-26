شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح جلسة ما بعد العطلات عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم عقب العودة من عطلة "الكريسماس" وبلغت مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد بيانات حكومية وترقب تفاصيل عن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



وأكدت الحكومة الصينية اليوم على استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي بتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في وقت قريب.

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هذا، وقد صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيشهد مراسم الاحتفال بالتوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي بصحبة نظيره الصيني "شي جين بينغ".



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي بنحو 13 ألف إلى 222 ألف طلب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل أربعين نقطة) إلى 28555 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 8987 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 3231 نقطة.