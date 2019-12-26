شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» يوزع 5% أرباحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن توزيع أرباح دورية بنسبة ثابتة تبلغ 5% على صكوك بقيمة 500 مليون دولار، وذلك عن مدة استحقاق من 2 يوليو 2019 إلى الأول من يناير 2020.

وأشار المصرف إلى أن قيمة التوزيعات الدورية تبلغ 12.500 مليون دولار. وسيتم توزيع الأرباح في الثاني من يناير 2020.

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