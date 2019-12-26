«راكز» تطبق معايير«بارجيل» للمباني الخضراء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في تنفيذ مشاريع تطويرية، مع ضمان الامتثال الكامل لبارجيل «لوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة» لتكون أول جهة حكومية تلتزم بشكل تام وعلني بتطبيق المعايير التي يحددها «بارجيل» على كافة مشاريعها، وذلك قبل أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ الإلزامي في 2020.
تمثل هذه الخطوة دعم «راكز» لتحقيق أهداف استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
وتعمل «راكز» حالياً على بناء مستودعات ومساكن عمال في منطقة الحمرا الصناعية بطريقة تتوافق ولوائح بارجيل والتي تهدف إلى رفع كفاءة المباني من خلال خفض استهلاك الطاقة والمياه، حيث تم تزويد هذه المنشآت بأنظمة للطاقة الشمسية، تمكن عملاء «راكز» من الاعتماد عليها كمصدر للطاقة اللازمة لتشغيل معداتهم ومكائنهم عوضاً عن استهلاك الكهرباء.
وتم تزويد المنشآت بأنظمة عزل للحرارة الخارجية والتي تعمل على تقليل امتصاص الحرارة خلال ساعات النهار وبالتالي استهلاك معدل أقل من الطاقة.(وام)
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