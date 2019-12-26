ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يقفز لـ 672 جنيها للجرام



واصلت أسعار الذهب الارتفاع لليوم الثالث على التوالي، بقيمة جنيهين بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس عالمياً.

وسجلت أوقية الذهب عالمياً 1504 دولاراً بعد أن سجلت أمس 1498 دولار.

و انعكس القفزة العالمية على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع اليوم، ويسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 672 جنيها للجرام، وسط تراجع ملحوظ في عمليات البيع، وفق تجار بسوق الصاغة فى مصر.

قال صلاح عبدالهادي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة أن سعر الأونصة بالبورصة العالمية شهد ارتفاعا أمس الأربعاء، حيث ربحت الأونصة نحو 16.5 دولار خلال سير التعاملات، لتسجل مستوى 1498 دولار.

قال نادى نجيب عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، ان التوقعات حول اسعار الذهب 2020 يصعب التنبأ بها نظرا لكثرة العوامل المتحكم فى اسعار الذهب والتى تتغير من وقت لاخر .

وكشف" عضو شعبة المشغولات الذهبية"عن مدى ارتباط السوق المحلي بالسوق العالمي والتاثر به بشكل كبير فكلما ارتفعت الاسعار العالمية اد ذلك الى ارتفاع الاسعار المحلية وداخل محال الصاغة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى.

عيار 18 سجل 575 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 672 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 767 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5376 جنيها

أوقية الذهب 1504 دولار

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