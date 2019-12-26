شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 26-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-12-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.72 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.74 جنيه للشراء.

17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.72 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.73جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.62 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.73 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.75 جنيه للشراء.

17.87جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.71 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

وكان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى قال إن معدل التضخم تسارع فى منطقة اليورو فى نوفمبر، مؤكدا تقديراته السابقة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع.

وزاد التضخم فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة زادت 1% على أساس سنوى، ليرتفع من 0.7 % فى أكتوبر، بما يتماشى مع تقديرات يوروستات الأولية التى نُشرت فى 29 نوفمبر.

ويأتى التسارع فى الوقت الذى قفزت فيه أسعار الأغذية غير المصنعة بنسبة 1.8 % فى نوفمبر من 0.7 % فى أكتوبر، بينما تراجعت أسعار الطاقة 3.2 %، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق.

لكن مؤشرا للتضخم يستثنى أسعار المكونات الأكثر تقلبا مثل الطاقة والأغذية غير المصنعة والذى يراقبه البنك المركزى الأوروبى عن كثب عُدل إلى 1.4 % من 1.5 % فى التقديرات السابقة.

وانخفض مؤشر للتضخم يستثنى أسعار الطاقة والأغذية والخمور والتبغ ويركز عليه الكثير من الاقتصاديين إلى 1.4% فى نوفمبر من 1.5% فى التقديرات السابقة.