شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان عن المدى المحتمل لتراجع الليرة: "ما حدا بيعرف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزى اليوم الخميس "ما حدا بيعرف" تعليقا على المدى المحتمل لارتفاع الدولار فى السوق السوداء فى البلد الذى يعانى من أسوأ أزماته الاقتصادية فى عقود.
وتراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاما، بأكثر من 30 بالمئة في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيسى حاليا للعملة الصعبة مع فرض البنوك قيودا مشددة على النقد الأجنبي.
وقال رياض سلامة للصحفيين اليوم "نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن". وردا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة "ما حدا بيعرف". ولم يستطرد.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان عن المدى المحتمل لتراجع الليرة: "ما حدا بيعرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.