حاكم مصرف لبنان عن المدى المحتمل لتراجع الليرة: "ما حدا بيعرف"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزى اليوم الخميس ‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬ما حدا بيعرف" تعليقا على المدى المحتمل لارتفاع الدولار فى السوق السوداء فى البلد الذى يعانى من أسوأ أزماته الاقتصادية فى عقود.

وتراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاما، بأكثر من 30 بالمئة في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيسى حاليا للعملة الصعبة مع فرض البنوك قيودا مشددة على النقد الأجنبي.

وقال رياض سلامة للصحفيين اليوم "نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن". وردا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة "ما حدا بيعرف". ولم يستطرد.