شكرا لقرائتكم خبر عن MG تعلن عن الفائز بسيارة MG ZS في مسابقة جربها وإكسبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت MG مسابقة جربها واكسبها خلال مايو الماضي، والتي قامت على أساس قيام الجماهير بإجراء تجربة قيادة للسيارة MG مع تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بكل متسابق لدخول السحب على سيارة MG ZS ، وقد جرت تلك المسابقة في 7 محافظات وإشترك بها أكثر من 1500 متسابق من خلال تجارب القيادة التي أجريت في أكثر من 20 موقعا ما بين معارض ومراكز تسوق وشواطئ الساحل الشمالي.

وتم الاستعانة خلال هذه المسابقة بالإعلامي تامر بشير، مقدم برنامج دوس بنزين، والذي قام بدوره بدعوة متابعيه لإجراء تجربة القيادة للسيارة MG بكايرو فيستيفال سيتي مع الحصول على فرصة لدخول السحب على السيارة .

والآن... MG تفي بالوعد، فقد تم إجراء قرعة على الفائز بالسيارة بحضور محمد أبو العلا، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات شركة MG والإعلامي تامر بشير، مقدم برنامج دوس بنزين وعدد من الحضور.

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وأسفر السحب عن فوز عبد الرحمن غازي مصطفى، من مصر الجديدة، وتم التواصل معه لاستلام السيارة MG ZS.

وعكست هذه المسابقة مدى اهتمام MG بعرض سيارتها للتجربة الفعلية أمام الجمهور، لاستعراض جودة الخامات والتصنيع إضافة إلى منح العملاء فرصة لاستكشاف السيارة بطريقة مثالية.







