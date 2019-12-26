شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تترأس الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة معهد التخطيط القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة معهد التخطيط القومى للعام الأكاديمي 19/2020، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة بمقر المعهد، حيث هنأ أعضاء مجلس إدارة معهد التخطيط القومى؛ وزيرة التخطيط على تجديد الثقة، وشهد الاجتماع عرض موازنة المعهد واعتماد مشروع الموازنة للعام المالى 20/2021، وبحث إنشاء عدد من برامج الدراسات العليا بالمعهد، ومناقشة تقرير إنجاز الأنشطة العلمية بالمعهد خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019، والقواعد المنظمة للمنح الدراسية للماجستير المهنى والأكاديمى بمعهد التخطيط القومى، بالإضافة إلى استعراض مقترح التشكيل الجديد للجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد.

وأشارت السعيد إلى الدور المهم الذى يقوم به معهد التخطيط القومي كذراع بحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن المعهد يعزز نهج وفكر التخطيط العلمى فى مصر عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي فى كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط فى المجتمع المصري، بالإضافة إلى مشاركته وزارة التخطيط في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة، وتقييم واختيار ودراسة المشروعات الكبرى.

وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، إن اجتماع مجلس الإدارة استعرض الوصف التفصيلي لما تم بشأن المراحل الدراسية المختلفة لماجستير التخطيط والتنمية للعام الأكاديمى 19/2020، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 123 دارس وبلغ عدد المقبولين 118 دارس وانتظم فى الدراسة عدد 96 دارس.

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وأضاف جلال أن عدد رسائل الماجستير التى تم إجازتها بالمعهد بلغت ثماني رسائل أولها دراسة ميدانية حول دور الصناعات الصغيرة فى تنمية الصناعات التحويلية استنادًا إلى سياسة التعاقد الجزئى، وآخرى دراسة مقارنة بعنوان دور الصناعات الصغيرة فى الحد من البطالة. وكذلك رسالة بعنوان أزمة الاحتياطيات الدولية وتأثيرها على تمويل الخطة الاستثمارية أعقاب ثورة 25 يناير، ورسالة عن أثر تطبيق نظم إدارة الجودة على أداء وحدات التدريب بالمؤسسات الحكومية دراسة تطبيقية على إدارة التدريب بمعهد الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى رسالة بعنوان نحو مقترح لتطوير البرنامج المصري للحد من مشكلة الفقر. ورسالة حول تطبيق منهجية Six-Sigma لتحسين الجودة فى المؤسسات الصناعية، ورسالة حول تطبيق التخطيط الاستراتيجى فى مجال الجودة الشاملة بمراكز الغوص السياحية، وآخيرًا رسالة بعنوان دور التخطيط الإعلامى فى إدارة الأزمات القومية.

وحول برامج التدريب الإدارى للمعهد خلال عام 19/2020 قال جلال إنها تمثلت في برامج التخطيط الاستراتيجى، والخطة والموازنة، ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات، وإعداد خطة التنمية على مستوى المحافظات، وموازنات البرامج والأداء، وبرنامج تقييم ومتابعة الخطة وقياس مؤشرات الأداء.

فيما يتعلق ببرامج خدمة المجتمع أشار المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط أنها شملت ثلاثة برامج هى برنامج تطبيقات الرياضيات والإحصاء فى التخطيط والتنمية والذى استهدف طالبات كلية البنات جامعة عين شمس، وبرنامج التوعية البيئية والتنمية المستدامة والذى استهدف طالبات كليات الزراعة بجامعات عين شمس والقاهرة، والبرنامج الثالث هو ندوة حول اللامركزية والحوكمة. وتمثلت الفعاليات العلمية للمعهد القومى للتخطيط فى المؤتمر الدولى للمعهد، وسيمنار الثلاثاء، ولقاء الخبراء، والمتابعات العلمية، وسيمنار شباب الباحثين، والندوات العلمية، والملتقى الفكري السنوي، وغيرها من الأنشطة والروافد التي تلاقت لتشكل ملامح الشخصية البحثية لهذه المؤسسة العريقة.