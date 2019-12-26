شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى من مقاطعة "جيانجشى" يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص الاستثمار بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، وفدا صينيا من مقاطعة "جيانجشي"، وذلك بهدف التعرف علي المنطقة الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية المستهدفة من الجانب الصيني، وكذا تيسير سبل التعاون فيما بين رجال أعمال جيانجشي ونظرائهم المصريين في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين، وخلال الاجتماع رحب اللواء محمد شعبان بالوفد معربًا عن سعادته باهتمام الصينين بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من حوافز وإعفاءات جعلت الاستثمارات الصينية في مقدمة الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

وعرض نائب رئيس الهيئة فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.



الوفد الصينى

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من جانبها، أكدت رئيسة الوفد على اهتمام الجانب الصيني بالتواجد بمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من حوافز ومزايا قادرة على جذب العديد من الاستثمارات من مختلف الدول، مشيرة إلى أهمية المنطقة من خلال موقعها الاستراتيجي ووجودها ضمن مبادرة الحزام والطريق وهو ما يجعلها علي رأس اهتمامات الجانب الصيني.



جانب من الاجتماع

وأضافت أن كثير من الشركات الصينية تدرس إقامة مشروعات متنوعة داخل العين السخنة بعد نجاح بعض الشركات عالميا المقامة داخل المنطقة الصناعية الصينية، ودعت رئيسة الوفد الهيئة الاقتصادية لزيارة مقاطعة "جيانجشي" للتعرف عليها تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع المنطقة في بعض المشروعات.



مسئولى الهيئة مع الوفد

ووقع المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع أحد التحالفات العالمية قبل أيام، عقد امتياز إقامة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة سيارات ومركبات «رورو» بنظام BOT بالأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.