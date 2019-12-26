شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى و«الأوروبى لإعادة الإعمار» يوقعان حزمة تمويلية بـ150 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وجانيت هكمان المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على حزمة تمويلية بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وحضر التوقيع الذى تم بمقر البنك الأهلى المصرى، داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وغادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعباس شمس مدير عام القروض الدولية بالبنك الأهلى المصرى، وفرق العمل المختصة بالبنكين.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الاتفاقية تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البنك الأهلى المصرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتى تمتد لسنوات متعددة لتشمل العديد من مجالات التنمية، مضيفا أن الحزمة التمويلية تشمل قيام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمنح قرض للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 100 مليون دولار يمنح من خلال كل من صندوق تسهيلات تمويلية للاقتصاد الأخضر (GEFF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، مضيفا أن البنك الأهلى المصرى يسعى من خلال تمويل تلك المشروعات إلى دعم خطط الدولة فى مختلف مجالات التنمية، إضافة إلى المساهمة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تتضمن ضرورة الإدارة الرشيدة لموارد الطاقة المستدامة وتوظيف التكنولوجيا لرفع قدرتها على المنافسة دوليا.

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وأضافت داليا الباز، أنه بتوقيع تلك الحزمة تصبح مصر أكبر دولة فى حجم التعامل مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية خلال عام 2019، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين البنكين يتيح تنمية ودعم مشروعات الشباب فى مجال الأعمال سواء المملوكة للشباب أو التى يديرها شباب، وذلك بهدف مواجهة تحديات السوق المحلية والدولية، حيث يهدف التمويل لتوفير الاحتياجات التدريبية للكفاءات وتعزيز تنافسية الشركات، وذلك لقدرة هذه المشروعات على النمو السريع عن طريق الحزم التمويلية المقترنة بالدعم الفنى.

ومن جانبها، أعربت جانيت هكمان، عن اعتزازها بالتعاون والشراكة المستمرة مع البنك الأهلى المصرى فى ترويج واستخدام مختلف البرامج التنموية، حيث تتضمن الحزمة التمويلية إطلاق برنامجين جديدين لأول مرة بمصر ودول التواجد والذى تم بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وذلك عن طريق ابرام قرض بمبلغ 30 مليون دولار امريكى لتطوير مشروعات الشباب بشكل خاص، إضافة إلى قرض بمبلغ 20 مليون دولار أمريكى لتنمية المهارات فى مجال الأعمال، وذلك للمساهمة فى تنمية أساليب إدارة الموارد البشرية كأحد العناصر الهامة لنجاح ونمو المشروعات والمساعدة فى اجتذاب عمالة مدربة وموظفين ذوى مهارات مناسبة ووضع النظم التى تساعد على تنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم.

كما أكدت غادة البيلى، أن القرض يتيح للبنك الأهلى المصرى القيام بتمويل استثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال التكنولوجيا عالية الأداء، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ومن بين المشروعات المؤهلة للاستفادة من تلك الحزمة تلك التى تستثمر فى التكنولوجيا الحديثة مثل العزل الحرارى وألواح الطاقة الشمسية والمضخات الجوفية والأنظمة الحديثة للرى الزراعى والتكنولوجيا الخضراء التى تتطلبها مختلف المشروعات بمصر.