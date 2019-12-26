شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يواصل نتائجه المتميزة ويحصد 18 جائزة عالمية خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، تحقيق نتائج متميزة على كل الأصعدة خلال العام 2019، وهو ما أهله للحصول على نحو 18 جائزة عالمية، خلال عام واحد فقط.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك التجارى الدولى خلال 2019 استقراراً ونمواً ملحوظاً، كما شهد هذا العام زيادة مطردة فى حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية.

وخلال 2019، اختارت مؤسسة «جلوبال فاينانس» البنك التجارى الدولى CIB كأفضل بنك فى مصر، بسبب قوته المالية الاستثنائية وتنوع المنتجات والخدمات التى يقدمها.

كما حصد البنك جائزة أفضل بنك لخدمات المدفوعات والتحصيل فى الشرق الأوسط من نفس المؤسسة.

ومن بين الجوائز التى حصدها البنك خلال نفس العام، جائزة أفضل بنك فى مصر من مؤسسة يورومنى العالمية، بجانب جائزة أفضل بنك فى ممارسات المسؤولية المؤسسية فى الشرق الأوسط من نفس المؤسسة، وغيرها من الجوائز المختلفة التى تؤكد قوة ومتانة المؤشرات المالية لأكبر بنك قطاع خاص فى مصر.

كما شهد عام 2019، إدراج البنك فى مؤشر المساواة بين الجنسين «GEI» لعام 2019 الذى تصدره مؤسسة بلومبرج العالمية، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذى يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

ويعد ذلك المؤشر هو المصدر الاستثمارى الوحيد فى العالم الذى يضم بيانات متكاملة حول المساواة بين الجنسين، حيث يشمل فى نسخة 2019 نحو 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم، وهو ضعف حجم مؤشر عام 2018، علمًا بأن القيمة السوقية للشركات المدرجة فى المؤشر تبلغ 9 تريليون دولار أمريكى ولديها أكثر من 15 مليون موظف، من بينهم 7 مليون امرأة.

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كما أصبح البنك التجارى الدولى خلال نفس العام، هو المؤسسة المصرية الوحيدة التابعة للقطاع الخاص التى يتم اختيارها لعضوية «فريق عمل الاقتصاد الرقمى «DETF»، وهو شراكة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى بهدف تحقيق التكامل وترسيخ أطر التعاون بين مختلف بلدان القارة الأفريقية.

وتعد هذه الخطوة تأكيد على مكانة البنك الرائدة وجهوده فى تطوير القطاع المالى ودعم التحول الرقمى.

ويتطلع البنك من خلال انضمامه إلى هذا الكيان إلى القيام بدور فعال نحو تعزيز التكامل بين مختلف الدول، وبالتالى دعم التحول الرقمى فى بلدان القارة الأفريقية، لضمان توفير حياة أفضل للمواطنين فى أنحاء القارة.

وفى إطار خططه التوسعية فى القارة الأفريقية وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة التعاون مع الدول الأفريقية، أسس البنك خلال 2019 مكتبه التمثيلى فى مدينة أديس أبابا بإثيوبيا بهدف تعزيز العلاقات مع البنوك الإثيوبية ودعم التبادل التجارى من خلال الترويج للصادرات المصرية إلى إثيوبيا ودراسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويعد هذا المكتب التمثيلى بمثابة حجر الأساس لتواجد البنك فى أحد أكثر الأسواق الجاذبة بالمنطقة، حيث سجلت إثيوبيا أعلى معدلات للنمو الاقتصادى على مستوى العالم فى السنوات السابقة.

وفى مجال التحول الرقمى أطلق البنك التجارى الدولى خلال 2019، حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لخدمة العملاء، تشمل خدمة المساعد الآلى Chat Bot Zaki وتكنولوجيا رمز الاستجابة السريع QR Code، وماكينات الصراف الآلى الجديدة Cash & GO، ومنصة CIB Business Online، بهدف إضافة قيمة مضافه إلى تجربة عملائه.



