البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 491 نقطة.
وفى سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على طلب الشركة بمد المهلة الممنوحة لشركة تيتان الدولية للأسمنت لتقديم عرض شراء إجباري على الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.
وأوضحت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه تقرر مد المهلة شهراً آخر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة (المنتهية اليوم).
وفي مطلع الشهر الجارى، قالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، إن مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة قرر تقديم عرض شراء لكامل باقى أسهمها فى بورتلاند والتر تمثل 11.07% من إجمالي رأسمالها.
ويبلغ رأسمال بورتلاند 2.88 مليار جنيه، موزعاً على 458 مليون سهم، بقيمة اسمية 6.3 جنيه للسهم.
وقالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، إن شركة تيتان الدولية للأسمنت -المساهم الرئيسى بالشركة، بصدد تقديم عرض شراء أسهم التداول الحر خلال الأيام المقبلة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت تيتان الدولية للأسمنت فى نوفمبر الماضى، بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند خلال شهر، وذلك بعد استحواذ تيتان بشكل غير مباشر على كامل أسهم الاسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر لنسبة 88.93% من أسهم بورتلاند، مما ترتب عليها تجاوز حصتها الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.
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