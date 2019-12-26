شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: قطاع التعدين يتصدر قائمة أعلى الوظائف أجرا بالربع الثالث من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكس مستويات الأجور، مدى التطور الذي تحققه القطاعات الاقتصادية في الفترات المختلفة، وحجم النمو الاقتصادي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبالتالي تشهد متوسطات الأجور والمرتبات موجات ارتفاع وانخفاض وفقا لحجم النمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية، وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسطات الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.

ورصد تقرير جهاز الاحصاء، وجود ارتفاع جماعي لمتوسط أجور الوظائف والمهن خلال فترة التقرير، والذي يضم 20 مهنة وحرفة يرصدها الجهاز بشكل شهري منتظم، حيث تصدر العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأعلى أجرا في نوفمبر الماضي، وارتفع المتوسط اليومي للأجر من 94 جنيه إلى 117 جنيه، يليه العاملين بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2019، وارتفع المتوسط اليومي للأجر من 60 جنيه إلى 113 جنيه.

وجاء العاملين في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار في المركز الثالث، وارتفع متوسط أجره اليومي من 100 جنيه إلى 110 جنيه، ثم العاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين وارتفع من 98 إلى 109 جنيه يوميا، ثم العاملين في التشييد والبناء وارتفع متوسط الأجر اليومي من 92 إلى 103 جنيه، بالتساوي مع العاملين في قطاع العقارات والتأجير من 57 إلى 103 جنيه.

وتصدر العاملون بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية قائمة الأعلى أجرا في متوسط الأجور اليومية في تقرير جهاز الاحصاء لشهر أكتوبر الماضي خلال الربع الثاني من عام 2019، وبلغ نحو 212 جنيه، وحقق قفزة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، والتي كانت 102 جنيه بفارق أكثر من الضعف، وجاء العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر في المركز الثاني، وكان متوسط أجره اليومي لـ116 جنيه، مقارنة بـ112 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم العاملين في قطاع العقارات والتأجير ويحصلون على 104 جنيه يوميا، مرتفعا من 62 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجل قطاع التشييد والبناء المركز الرابع بواقع 101 جنيه يوميا، مقابل 86 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي.