شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الوطنية للتربية والتعليم" تبحث توزيعات سنوية بواقع 0.8 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 34.4 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ التوزيع اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.

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وصدقت الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2019.

ووافقت الجمعية على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2019/2020 والسنة المالية التي ستنتهي في 31 أغسطس 2020، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.